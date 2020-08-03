Деян Ловрен: очень понравился домашний стадион «Зенита», я впечатлён

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о домашнем стадионе петербургского клуба.



«Мне очень понравилась „Газпром Арена“. Я был там впервые. Я играл в России в 2018 году, но не в Санкт-Петербурге. Снаружи стадион выглядит как космический корабль, а изнутри — ещё живописнее. Сейчас я не могу представить, сколько болельщиков не смогут попасть внутрь, но надеюсь, что скоро все они вернутся на трибуны.



Также я посмотрел интерьеры, мне понравились цвета — много голубого. Раздевалка просто фантастическая. Внутри есть всё необходимое, что мы можем и должны использовать. А ещё поле было не внутри стадиона, а снаружи — непривычно для меня. Словом, я впечатлён», — сказал Ловрен в интервью клубной пресс-службе.