«Интер» определится с будущим Антонио Конте после Лиги Европы
«Интер» пока не определился с будущим главного тренера Антонио Конте, сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо в "Твиттере".
По данным источника, сегодня состоялся телефонный разговор между специалистом и президентом «Интера» Стивеном Чжаном. Решение об увольнении или, наоборот, о продолжении сотрудничества с Конте будет принято по итогам выступления клуба в Лиге Европы: 5 августа миланскому клубу предстоит матч 1/8 финала турнира с «Хетафе».
Сообщалось, что отношения Конте с руководством «Интера» испортились. Он выступил с критикой руководства клуба, заявив, что оно не защищает своих футболистов. Если специалист не будет удовлетворён дальнейшими действиями клуба, он может покинуть пост.
Конте: я не спрашивал игроков «Ювентуса» о будущем Сарри. Засужу того, кто это написал
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