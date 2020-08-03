«Интер» определится с будущим Антонио Конте после Лиги Европы

«Интер» пока не определился с будущим главного тренера Антонио Конте, сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо в "Твиттере".

По данным источника, сегодня состоялся телефонный разговор между специалистом и президентом «Интера» Стивеном Чжаном. Решение об увольнении или, наоборот, о продолжении сотрудничества с Конте будет принято по итогам выступления клуба в Лиге Европы: 5 августа миланскому клубу предстоит матч 1/8 финала турнира с «Хетафе».

Сообщалось, что отношения Конте с руководством «Интера» испортились. Он выступил с критикой руководства клуба, заявив, что оно не защищает своих футболистов. Если специалист не будет удовлетворён дальнейшими действиями клуба, он может покинуть пост.