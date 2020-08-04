Новиков: с новыми игроками заключим контракты в ближайшие 2-3 дня, усилимся к первому туру

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах клуба на ближайшее трансферное окно.

«У нас есть игроки, которых хотим пригласить, ведутся переговоры – с кем-то заключим контракты в ближайшие 2-3 дня, усилимся к первому туру. И есть своя обойма, ребята рвутся в бой и не уступают в классе тем, кто ушёл. Ни для кого не секрет, что Фомин уже прошёл медосбледование, договорённости все есть. Ведём ещё переговоры с игроками средней линией, возьмем атакующего игрока, если будет возможность, может, возьмем защитника.



Мы на связи с главным тренером молодёжной команде, все подробности он сообщает, да и сами мы наблюдаем за матчами. Вся информация у нас есть, ребята из молодежки чувствуют – за ними следят, шанс попасть в главную команду у них есть. Сколько готовы играть в основе? В обойму могут попасть, в стартовый состав – нужно время, РПЛ это уровень выше. Курс на омоложение мы взяли, подтягивали ребят в обойму, чтобы они прибавляли в мастерстве. В концовке чемпионата эти ребята нам помогли, себя показали. Но молодой игрок нестабилен, может выдасть хорошие матчи, а потом пропасть, так что ориентироваться сразу на большую группу игроков – неправильно. Это может сказаться на результате. Но подпускать к стартовому составу будет», — сказал Новиков в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».