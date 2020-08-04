«Эспаньол» попросил отменить свой вылет из Примеры

«Эспаньол» на официальном сайте выступил с заявлением, в котором попросил Ла Лигу отменить свой вылет в Сегунду.



«Учитывая все условия, которые возникли после возвращения к соревнованиям, и в свете событий, которые произошли в последние дни, когда несколько клубов возмутились из-за несправедливости и отсутствия важных решений, «Эспаньол» выступает за отмену вылета во всех турнирах, организуемых Ла Лигой, как это произошло во всех тех, которые организованы Королевской федерацией футбола.



Отсутствие болельщиков на стадионах нанесло ущерб всем клубам, но в нашем случае это обстоятельство было ещё более заметным, поскольку мы играли против пяти прямых конкурентов за место в Примере», — говорится в заявлении клуба.

«Эспаньол» набрал 25 очков в 38 матчах и занял последнее, 20-е место в турнирной таблице Примеры сезона-2019/2020.