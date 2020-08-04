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25-летний полузащитник казахстанского «Кайрата» близок к переходу в «Рубин»

25-летний полузащитник казахстанского «Кайрата» близок к переходу в «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

25-летний казахстанский крайний полузащитник Еркебулан Тунгышбаев, выступающий на родине за «Кайрат», близок к переходу в казанский «Рубин», сообщается в «Телеграмме» Vesti.kz.

Сделка по игроку, чей контракт с «Кайратом» истекает в 2021 году, может быть оформлена официально уже до конца этой недели. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в € 650 тыс.

Как отмечает источник, в этом году Тунгышбаев играл с «Рубином» на зимних сборах в Турции. В той игре «Кайрат» победил со счётом 3:2. Ранее казанский клуб рассматривал других игроков сборной Казахстана, в том числе Бауыржана Исламхана и Романа Муртазаева.

Тунгышбаев всю свою карьеру провёл в Казахстане, а игроком «Кайрата» стал лишь в январе 2019 года, перейдя из «Ордабасы» за € 870 тыс. Всего за карьеру он провёл 163 матча, в которых забил 22 гола и отдал 19 результативных передач. За основную сборную Казахстана дебютировал 11 ноября 2016 года и с тех пор провёл 9 встреч, отметившись одним забитым мячом.

Источник: «Рубин» предлагал Кокорину € 3 млн в год, как и «Спартак»
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