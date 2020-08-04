«Спартак» предложил € 4,5 млн за крайнего защитника «Атлетико Минейро» Гуга

Представители 21-летнего бразильского защитника «Атлетико Минейро» Гуга подтвердили наличие предложения со стороны московского «Спартака».

«Спартак» действительно сделал предложение по Гуге на 4,5 млн евро, клубы уже собираются вместе. Решение должно быть до конца недели», — цитирует Sport24 слова представителей агентства игрока.

Ранее в СМИ появилась информация, что в сферу интересов «Спартака» входят защитник «Васко да Гама» Яго Пикашу и игрок обороны «Атлетико Минейро» Гуга.



21-летний Гуга является воспитанником «Аваи». В «Атлетико Минейро» он перешёл в январе 2019 года за € 1,8 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 18 матчах чемпионата Бразилии (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх результативных передач.