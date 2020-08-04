Дан Петреску привёл «ЧФР Клуж» к третьему подряд чемпионству в чемпионате Румынии

52-летний экс-тренер «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску, ныне возглавляющий на родине румынский «ЧФР Клуж», привёл клуб к третьему подряд чемпионству.
В 26 турах группового турнира чемпионата Румынии команда Петреску набрала 52 очка, а по итогам ещё 10 игр в плей-офф чемпионской сетки в копилке «ЧФР Клуж» 49 набранных очков, в то время как у ближайшего преследователя в лице «Университатя Крайова» 44 очка и одна игра в запасе.
Именно «ЧФР Клуж» будет представлять Румынию в отборочных играх квалификации Лиги чемпионов. А ещё две путёвки в Лигу Европы, помимо «Университатя Крайова», разыграют «Астра», «Ботошани» и «Стяуа».
Ранее стало известно, что Федерация футбола Румынии приняла решение не продлевать чемпионат и завершить его в запланированный день — 9 августа. Бухарестскому «Динамо», которое занимает предпоследнее место в группе вылета, предстоит сыграть шесть матчей, в то время как другие команды должны провести по одной-две встречи.
- 4 августа 2020
-
04:33
-
03:35
-
03:21
-
03:02
-
02:34
-
00:44
-
00:44
-
00:30
-
00:15
- 3 августа 2020
-
23:34
-
23:34
-
23:16
-
23:10
-
22:55
-
22:35
-
22:27
-
22:08
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:12
-
20:57
-
20:49
-
20:41
-
20:18
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:32
-
19:18
-
19:11
-
19:06