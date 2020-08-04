Фабио Капелло может вновь вернуться к работе в «Милане»

74-летний итальянский специалист Фабио Капелло может вновь вернуться в «Милан», сообщает Milan News.

Как утверждает источник, вчера, 3 августа, Фабио провёл в офисе «Милана» более 2 часов. Сообщается, что многие посчитали это неким визитом вежливости, однако руководители «Милана» рассчитывают предложить экс-тренеру роль посла клуба и уже провели с ним предварительные переговоры.

Фабио Капелло выступал за «Милан» в качестве игрока с 1976 по 1979 год и провёл за красно-чёрных 65 матчей, забив 4 гола. Пост главного тренера россонери он занимал трижды – в конце сезона 1987 года, когда руководил клубом в последних шести играх сезона, с 1991 по 1996 год и в сезоне-1997/1998. Под его руководством «Милан» стал 4-кратным чемпионом Италии, 3-кратным обладателем Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.