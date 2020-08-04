Мемфис Депай: у «Лиона» голодная команда. Мы не боимся «Ювентуса»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится в Турине 7 августа. В первой встрече победу со счётом 1:0 одержал французский клуб.
«В первом матче я увидел командный дух «Лиона» и очень порадовался. «Ювентус» играл неважно, но прошло несколько месяцев, ситуация в корне изменилась. Теперь они провели больше матчей, чем мы, многие аспекты выглядят совершенно иначе. Зато пауза позволит мне сыграть в Лиге чемпионов. Я готов.
С новыми правилами любой может считаться фаворитом. Всё будет решаться в одиночных матчах. У «Ювентуса» есть игроки с богатым опытом выступлений в финале. У нас, напротив, много молодёжи, которая почти не сталкивалась с таким давлением. Поживём — увидим. Я знаю, что у нас голодная команда и что мы уж точно не боимся.
Выход в финальный турнир имел бы огромное значение. Но давайте не будем забегать вперёд. Сначала надо навести порядок у себя дома, добыть хороший результат в Турине. Если мы пробьёмся в следующий раунд, это будет серьёзная заявка», — приводит слова Мемфиса пресс-служба УЕФА.
- 4 августа 2020
-
10:41
-
10:31
-
10:06
-
09:48
-
09:45
-
09:31
-
09:22
-
08:54
-
08:30
-
05:54
-
04:33
-
03:35
-
03:21
-
03:02
-
02:34
-
00:44
-
00:44
-
00:30
-
00:15
- 3 августа 2020
-
23:34
-
23:34
-
23:16
-
23:10
-
22:55
-
22:35
-
22:27
-
22:08
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:12
-
20:57
-
20:49
-
20:41
-
20:18