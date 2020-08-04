Мемфис Депай: у «Лиона» голодная команда. Мы не боимся «Ювентуса»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится в Турине 7 августа. В первой встрече победу со счётом 1:0 одержал французский клуб.

«В первом матче я увидел командный дух «Лиона» и очень порадовался. «Ювентус» играл неважно, но прошло несколько месяцев, ситуация в корне изменилась. Теперь они провели больше матчей, чем мы, многие аспекты выглядят совершенно иначе. Зато пауза позволит мне сыграть в Лиге чемпионов. Я готов.

С новыми правилами любой может считаться фаворитом. Всё будет решаться в одиночных матчах. У «Ювентуса» есть игроки с богатым опытом выступлений в финале. У нас, напротив, много молодёжи, которая почти не сталкивалась с таким давлением. Поживём — увидим. Я знаю, что у нас голодная команда и что мы уж точно не боимся.

Выход в финальный турнир имел бы огромное значение. Но давайте не будем забегать вперёд. Сначала надо навести порядок у себя дома, добыть хороший результат в Турине. Если мы пробьёмся в следующий раунд, это будет серьёзная заявка», — приводит слова Мемфиса пресс-служба УЕФА.