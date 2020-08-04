ЦСКА получит от нового генерального спонсора более 1 млрд рублей

Стали известны подробности соглашения между ЦСКА и его новым генеральным директором – отечественной многопрофильной ИТ-группой «ИКС Холдинг», в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом.
По информации издания «Коммерсантъ», за два года, на которые рассчитан контракт, «армейцы» получат более 1 млрд рублей (более € 11,5 млн).
Ранее сообщалось, что логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы красно-синих, на бортах «ВЭБ Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Также он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV. В «ИКС Холдинге» отметили, что, являясь крупным поставщиком ИТ-продуктов для корпоративного сектора, его экспертиза в цифровых решениях для бизнеса будет полезна «армейцам».
ЦСКА по итогам минувшего сезона занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и в следующей кампании сыграет в Лиге Европы.
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