Адебайор — о Роналду: «Реал» понимает, что потерял. Такие игроки появляются раз в 200 лет

Бывший форвард мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор ответил на вопрос, смогут ли «сливочные» пройти «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче «Сити» на выезде обыграл «Реал» со счётом 2:1. Ответная встреча состоится в Манчестере 7 августа.

«Если бы вы задали мне этот вопрос два года назад, я бы сказал «да». С Криштиану «Реал» был бы фаворитом. Роналду — голевая машина. Он может решить исход матча в любой момент. Я говорю об игроке, который даёт команде 50 голов за сезон.

«Реал» проиграл дома со счётом 1:2. Команде будет сложно пройти дальше, но не невозможно. У них есть опытные футболисты: Карим Бензема, Марсело, Тибо Куртуа. К тому же «сливочные» привыкли проводить большие матчи.

В «Реале» понимают, что потеряли с уходом Криштиану, но вряд ли понимают, что могли выиграть, если бы он остался. Возможно, они думали, что найдут другого игрока такого уровня, но подобные футболисты появляются раз в 200 лет», — цитирует Адебайора AS.