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Джон Терри может возглавить вылетевший из АПЛ «Борнмут»

Джон Терри может возглавить вылетевший из АПЛ «Борнмут»
Футбол / Англия 0

«Борнмут» приступил к поискам кандидатов на пост главного тренера после ухода с поста многолетнего наставника команды Эдди Хау.

Как сообщает The Times, возглавить «вишен», вылетевших из английской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона, может Джон Терри. В настоящее время экс-футболист «Челси» входит в тренерский штаб «Астон Виллы», которая в свою очередь сохранила место в элитном дивизионе.

В завершившемся сезоне «Борнмут» занял 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 38 турах команда набрала 34 очка, одержав девять побед, семь раз сыграв вничью и потерпев 22 поражения. В следующей кампании «вишни» выступят в Чемпионшипе.

Терри работает в «Астон Вилле» с 2018 года, а до этого на протяжении сезона выступал за клуб в качестве игрока.

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