«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда выступит в сезоне-2020/2021.
Экипировка выполнена в традиционных для манкунианцев красном и белом цветах. При этом на футболке присутствует узор. Техническим спонсором «красных дьяволов» является немецкая фирма adidas.
Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»
В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице и пробился в Лигу чемпионов. В 38 турах подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 66 очков, одержав 18 побед, 12 раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений. В Кубке Англии «красные дьяволы» добрались до полуфинала, где уступили «Челси».
Также «Манчестер Юнайтед» по-прежнему участвует в Лиге Европы. В первом матче 1/8 финала английский коллектив разгромил на выезде ЛАСК со счётом 5:0. Ответная встреча состоится завтра, 5 августа.
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