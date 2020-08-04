«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда выступит в сезоне-2020/2021.



Экипировка выполнена в традиционных для манкунианцев красном и белом цветах. При этом на футболке присутствует узор. Техническим спонсором «красных дьяволов» является немецкая фирма adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице и пробился в Лигу чемпионов. В 38 турах подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 66 очков, одержав 18 побед, 12 раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений. В Кубке Англии «красные дьяволы» добрались до полуфинала, где уступили «Челси».



Также «Манчестер Юнайтед» по-прежнему участвует в Лиге Европы. В первом матче 1/8 финала английский коллектив разгромил на выезде ЛАСК со счётом 5:0. Ответная встреча состоится завтра, 5 августа.