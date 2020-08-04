15-летний Пиняев и два игрока «Спартака-2» — в сборной 1-го тура ФНЛ
Футбольная национальная лига на своей странице в «Твиттере» представила символическую сборную первого тура сезона-2020/2021.
Голкипер: Максим Бориско («Балтика»)
Защитники: Владимир Хозин («Чайка»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Роман Локтионов («Волгарь»), Артём Макарчук («Балтика»)
Хавбеки: Рамазан Гаджимурадов («СКА-Хабаровск»), Михаил Игнатов («Спартак-2»), Никита Дорофеев («Шинник»), Сергей Пиняев («Чертаново»)
Форварды: Сильванус Нимели («Спартак-2»), Артём Погосов («Волгарь»)
Матч 1-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» стал для Пиняева дебютным. 15-летний футболист вышел на поле на 64-й минуте и уже спустя 30 секунд отметился голевой передачей.
Напомним, ранее Пиняев проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
Агент Сафонов — о дебюте Пиняева в ФНЛ: на топ-уровне не заиграет
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