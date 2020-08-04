«Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном по соглашению сторон

«Химки» на своём официальном сайте объявили о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном. По заверению клуба, договор был расторгнут по соглашению сторон.
«Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.
Юран ранее прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок» следующим образом: «Указание пришло из «Спартака», именно от Шамиля Газизова». Вместо специалиста подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько. Впоследствии Юран заявил, что намерен подать иск в УЕФА против клуба.
По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).
- 4 августа 2020
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