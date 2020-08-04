Карло Анчелотти назвал фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящих матчах плей-офф Лиги чемпионов, который пройдёт в изменённом формате.

«Непредсказуемость «Финала восьми» может оказаться преимуществом для некоторых команд. Всё будет решаться в одном матче. Что касается фаворитов, то ими являются те, кто сделал победу в Лиге чемпионов главной целью на этот сезон. Сейчас это «Пари Сен-Жермен», никогда не выходивший в полуфинал, и «Манчестер Сити», — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

В «Финал восьми» Лиги чемпионов уже вышли «РБ Лейпциг», мадридский «Атлетико», «Аталанта» и «ПСЖ». Ещё восемь команд не успели провести ответные встречи первого раунда плей-офф: «Реал» — «Манчестер Сити» (1:2), «Лион» — «Ювентус» (1:0), «Наполи» — «Барселона» (1:1) и «Челси» — «Бавария» (0:3).