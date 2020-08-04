Новиков: Игбун — воин. Такие игроки нужны «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал продление контракта на два года с нападающим Сильвестром Игбуном.

«Слай (прозвище Игбуна. — Прим. «Чемпионата») обладает хорошими футбольными качествами. Это очень быстрый и резкий игрок, способный обыграть один в один, способный создать остроту у чужих ворот. Плюс это универсальный футболист, который может действовать как в атаке, так и в средней линии на фланге.

Игбун — воин, который очень не любит проигрывать и уступать в каком-либо эпизоде на футбольном поле. Такие игроки нам нужны, и мы очень рассчитываем, что Слай будет приносить пользу нашему клубу», — приводит слова Новикова пресс-служба бело-голубых.

В минувшей кампании Сильвестр принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги и 1 встрече Кубка России. 29-летний нигериец записал в свой актив 4 гола и 2 результативные передачи.