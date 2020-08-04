Гендиректор «Химок»: суд? Мы с Юраном ударили по рукам и обо всём договорились

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал расторжение контракта с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном.



«С Юраном мы расторгли контракт по обоюдному согласию. Остались ли у него претензии и можно ли закрыть тему с судом? Мы ударили по рукам, обо всём договорились», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее Юран заявил, что намерен подать иск в УЕФА против «Химок». Информацию об увольнении с поста главного тренера специалист прокомментировал следующим образом: «Указание пришло из «Спартака», именно от Шамиля Газизова». Вместо Юрана подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько.



По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).

«Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном по соглашению сторон