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Гендиректор «Химок»: суд? Мы с Юраном ударили по рукам и обо всём договорились

Гендиректор «Химок»: суд? Мы с Юраном ударили по рукам и обо всём договорились
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал расторжение контракта с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном.

«С Юраном мы расторгли контракт по обоюдному согласию. Остались ли у него претензии и можно ли закрыть тему с судом? Мы ударили по рукам, обо всём договорились», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее Юран заявил, что намерен подать иск в УЕФА против «Химок». Информацию об увольнении с поста главного тренера специалист прокомментировал следующим образом: «Указание пришло из «Спартака», именно от Шамиля Газизова». Вместо Юрана подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько.

По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).

«Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном по соглашению сторон
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