«Спартак» сменит исполнительного директора и урежет его полномочия

Исполнительный директор «Спартака» Максим Власов покинет красно-белых в течение августа, утверждает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник в клубе.



По информации источника, расставание с Власовым «уже давно решённый вопрос». Причиной стали разные видения коммерческого развития клуба у него и руководства. Отмечается, что к Власову было много вопросов, и один из них касается отчуждения интеллектуальных прав в пользу коммерческих проектов, которые в конечном счёте не приносили бы в казну клуба денег.



Также утверждается, что с новым кандидатом на пост «Спартак» уже определился. Функционал нового исполнительного директора будет урезан. Более того, руководство ранее допускало, что такая должность будет временно упразднена.



«Вопрос полномочий исполнительного директора «Спартака», как и возможного ухода Максима Власова, будет зависеть от концепции управления и решения Шамиля Газизова», – заявил директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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