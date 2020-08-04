Левандовски: мой любимый тренер — Клопп. На втором месте — Гвардиола

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о любимых тренерах.

«Мой любимый тренер — Юрген Клопп. На втором месте — Хосеп Гвардиола. У Клоппа словно два лица. Он так по-доброму относится к игрокам, будто является их отцом. Но его второе обличие — тренерское. Он может сказать тебе всё, и я не имею в виду что-то хорошее. Юрген умеет говорить о плохом.

Клопп сильно мотивирует футболистов. Он работает идеально, потому что знает, где находится та черта, когда можно надавить на игрока или, наоборот, ослабить давление. Юрген восхитительно делает свою работу. При этом он ещё и хороший человек», — приводит слова Левандовского ESPN.

Напомним, Роберт работал под руководством Клоппа в дортмундской «Боруссии».