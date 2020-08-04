«Ливерпуль» близок к покупке защитника «Бетиса» Манди
«Ливерпуль» в скором времени может приобрести замену для защитника Деяна Ловрена, перешедшего в «Зенит».
Как сообщает журналист Хафид Дерражи в «Твиттере», красные близки к покупке Айссы Манди у «Бетиса». Клубам осталось урегулировать незначительные детали сделки.
Манди выступает за «Бетис» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Реймса», воспитанником которого является. В минувшем сезоне 28-летний алжирский футболист принял участие в 29 матчах испанской Примеры (все – в основе) и получил 10 жёлтых карточек.
«Бетис» по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Испании занял 15-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» в свою очередь финишировал на первой строчке в английской Премьер-лиге, завоевав первый чемпионский титул за 30 лет.
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