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40-летний Артур Боруц вернулся в «Легию»

40-летний Артур Боруц вернулся в «Легию»
Футбол / Прочие турниры 0

«Легия» на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря Артура Боруца.

Клуб из Варшавы заключил с 40-летним польским футболистом контракт, рассчитанный на один сезон. Артур присоединился к команде на правах свободного агента.

Боруц уже выступал за «Легию» в период с 1999 по 2005 год. Впоследствии голкипер защищал цвета «Селтика», «Фиорентины» и «Саутгемптона», а его последним клубом стал «Борнмут», за который он играл с 2015 года. В сборную Польши Артур вызывался с 2004 по 2017 год.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Боруц не провёл ни одного матча, во всех 38 турах оставаясь на скамейке запасных. «Борнмут» по итогам сезона занял 18-е место в турнирной таблице и вылетел в Чемпионшип.

Фото: Официальный сайт ФК «Легия»

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