Экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер перешёл в «Айнтрахт»
«Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне на своём официальном сайте объявил о приобретении у «Хоффенхайма» полузащитника Стивена Цубера. 28-летний швейцарец подписал с новым клубом контракт на три сезона — до 30 июня 2023 года.
Цубер выступал за «Хоффенхайм» с 2014 года. Ранее хавбек защищал цвета московского ЦСКА (2013-2014) и «Грассхоппера» из Цюриха (2008-2013). В 2019 году Стивен на правах аренды играл за «Штутгарт».
В минувшем сезоне Цубер принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги и 2 встречах Кубка Германии. Швейцарец записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу.
«Хоффенхайм» завершил кампанию-2019/2020 на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Айнтрахт» — на девятом.
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- 4 августа 2020
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