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Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Икер Касильяс объявил о завершении карьеры
Футбол / Испания 0

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс в своём «твиттере» объявил о решении завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 39 лет.

О решении Касильяса уйти из футбола сообщалось ещё зимой. В мае 2019 года он перенёс сердечный приступ. Впоследствии Икер выдвинул кандидатуру на выборы президента испанской федерации футбола, однако затем снял её. По последней информации СМИ, он вернётся в «Реал», где станет советником президента.

Касильяс является воспитанником «Реала» и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. Со «сливочными» он завоевал 18 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Испании, два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. С «Порту», где экс-голкипер провёл последние годы карьеры, Икер дважды стал чемпионом Португалии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.

В сборную Испании Касильяс вызывался с 2000 по 2016 год. С национальной командой он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз – чемпионат мира.

Икер Касильяс получил медаль чемпиона Португалии. Он не провёл ни одного матча в сезоне
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