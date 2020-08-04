Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс в своём «твиттере» объявил о решении завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 39 лет.
О решении Касильяса уйти из футбола сообщалось ещё зимой. В мае 2019 года он перенёс сердечный приступ. Впоследствии Икер выдвинул кандидатуру на выборы президента испанской федерации футбола, однако затем снял её. По последней информации СМИ, он вернётся в «Реал», где станет советником президента.
Касильяс является воспитанником «Реала» и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. Со «сливочными» он завоевал 18 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Испании, два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. С «Порту», где экс-голкипер провёл последние годы карьеры, Икер дважды стал чемпионом Португалии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.
В сборную Испании Касильяс вызывался с 2000 по 2016 год. С национальной командой он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз – чемпионат мира.
- 4 августа 2020
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