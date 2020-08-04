У «Арсенала» остался только один конкурент в борьбе за Виллиана

Количество претендентов на форварда «Челси» Виллиана, контракт которого рассчитан до конца августа, сократилось с четырёх до двух, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн на своей странице в «Твиттере».

Ранее за Виллиана боролись «Челси», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Интер Майами», теперь — «Арсенал» и ещё один неназванный клуб.

Наиболее вероятно, что Виллиан перейдёт в «Арсенал». Ожидается, что в ближайшее время «канониры» предложат 31-летнему форварду трёхлетнее соглашение с хорошей зарплатой. На трансфере бразильца настаивает главный тренер лондонцев Микель Артета.

В нынешнем сезоне Виллиан помог «Челси» в 47 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач.