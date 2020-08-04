Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе Прядкина с поста президента РПЛ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что Сергей Прядкин может покинуть пост президента Российской Премьер-Лиги.

«Для меня это новая информация. Никаких подобных разговоров на официальном уровне не было. Предполагаю, что ЦСКА был бы в курсе, если бы что-то подобное происходило, если бы кто-то инициировал выборы. Думаю, это всё слухи», — сказал гендиректор «армейцев» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Прядкин возглавляет Российскую Премьер-Лигу с ноября 2007 года. До него пост президента РПЛ занимали Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).