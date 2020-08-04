Джанаев: наличие бывших игроков «Зенита» в «Сочи» не говорит о том, что мы фарм-клуб

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался о мнении, что клуб связан с петербургским «Зенитом».
«Что отвечу тем, кто говорит, что «Сочи» — это проект «Газпрома», выгодный «Зениту»? У нас только один игрок из «Зенита» арендован, это Мостовой. Остальные — игроки «Сочи». В том, что клубы договорились, что многие игроки перейдут к нам из «Зенита», нет ничего плохого. Футболисты, которые не получали игровой практики в Петербурге, играют у нас. Но это не говорит о том, что мы — фарм-клуб «Зенита», — приводит слова Джанаева Sport24.
Напомним, в прошлом году, когда «Сочи» вышел в Российскую Премьер-Лигу, в команду перешли сразу несколько футболистов «Зенита».
В минувшем сезоне «Сочи», набрав 33 очка в 30 турах, занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и избежал вылета в Футбольную национальную лигу. «Зенит» (72) финишировал первым и завоевал титул во второй раз подряд.
- 4 августа 2020
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