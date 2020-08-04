Гендиректор «Зенита» выступил против ухода Сергея Прядкина с поста президента РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что Сергей Прядкин может покинуть пост президента Российской Премьер-Лиги.

«Я не вижу оснований для обсуждений подобного рода. Тем более мы совсем недавно единодушно переизбрали Сергея Геннадьевича на этот пост. Мне неизвестно ни одного повода, чтобы поднимать вопрос об отставке и сложении полномочий.

Мы живём в очень непростое время. Понятное дело, что у кого-то могут быть какие-то недовольства в связи с возобновлением чемпионата, но самое главное, что мы не только возобновили чемпионат, но и доиграли его. За исключением нескольких матчей, где были технические поражения или игра молодёжным составом.

Искать нужно прежде всего в самих себе, а потом уже в лиге и РФС», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.