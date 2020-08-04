«Урал» представил три комплекта формы на сезон-2020/2021

«Урал» на своём официальном сайте представил три комплекта игровой формы на сезон-2020/2021. Производителем экипировки выступила американская компания Nike.

Новая домашняя форма екатеринбургской команды выполнена в оранжевом цвете, а два выездных комплекта — в чёрном и белом.

Видео можно посмотреть на канале «Урала» в YouTube.

«Урал», набрав 35 очков, завершил сезон-2019/2020 на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах клуб из Екатеринбурга одержал 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

В прошлом розыгрыше Кубка России «Урал» дошёл до полуфинала, где уступил «Химкам» (1:3). После вылета из турнира Дмитрий Парфёнов подал в отставку с поста главного тренера команды.