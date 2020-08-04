Деян Ловрен посмотрел достопримечательности Санкт-Петербурга
Новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен в своём «инстаграме» поделился фотографиями с тура по Санкт-Петербургу.
«Открываю для себя красоту Санкт-Петербурга», — написал хорватский футболист.
«Зенит» объявил о переходе Ловрена из «Ливерпуля» 27 июля. Сумма трансфера составила € 12 млн. В минувшем сезоне 31-летний защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что рассчитывает на Ловрена в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом». Встреча петербургской команды с «железнодорожниками» состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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