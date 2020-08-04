Рибалта: «Зенит» хочет выиграть РПЛ несколько раз подряд и проявить себя в Лиге чемпионов

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о целях команды на ближайшие годы, а также высказался о нападающем Малкоме и новичке клуба защитнике Деяне Ловрене, перешедшем в стан сине-бело-голубых из «Ливерпуля».



«Наши успехи – заслуга тренера и футболистов. Мы хотим выигрывать чемпионат несколько лет подряд и проявить себя в Лиге чемпионов.



Малком? После травмы, зимней паузы и паузы из-за пандемии он начал набирать форму. Мы думаем, что он ещё многое нам даст. Что касается Ловрена, нам нужен был игрок его уровня и опыта на такую важную позицию, как центральный защитник», — приводит слова Рибалты Sport.es.



«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России и завоевал Кубок страны. В матче за Суперкубок команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 7 августа.

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