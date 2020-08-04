Хавбек «Краснодара» перешёл в «Ротор» на правах аренды
Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв перешёл в «Ротор» на правах аренды, сообщает пресс-служба волгоградской команды. Арендное соглашение хавбека с клубом рассчитано до мая 2021 года.
Жигулёв — воспитанник академии «Краснодара». Ранее футболист выступал на правах аренды за «Милсами», «Тосно» и «Урал». В сезоне-2019/2020 Жигулёв играл в составе «Краснодара-2». 24-летний полузащитник принял участие в 24 матчах Футбольной национальной лиги, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно. Волгоградский «Ротор» занял первое место, в 27 матчах набрав 56 очков, и вышел в Российскую Премьер-Лигу.
- 4 августа 2020
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