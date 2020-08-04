Пауло Дибала признан лучшим игроком сезона-2019/2020 в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала был признан лучшим игроком сезона-2019/2020 в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.
Помимо этого были названы победители ещё в нескольких номинациях:
Лучший вратарь — Войцех Щенсны («Ювентус»).
Лучший защитник — Стефан де Врей («Интер»).
Лучший полузащитник — Алехандро Гомес («Аталанта»).
Лучший нападающий — Чиро Иммобиле («Лацио»).
Лучший молодой игрок — Деян Кулусевски («Парма»).
В нынешнем сезоне Дибала провёл на поле 33 матча в чемпионате Италии, стал автором 11 забитых мячей и отдал 11 результативных передач.
«Это был аномальный сезон со сжатой концовкой, но эти игроки сумели продемонстрировать свой талант во всех сыгранных матчах и украсить их своим великолепным выступлением. Мы искренне благодарны им и всем остальным спортсменам за профессионализм и самоотверженность», — прокомментировал исполнительный директор Серии А Луиджи Ди Сьерво.
- 4 августа 2020
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