Николич рассказал, сколько новых игроков нужно приобрести «Локомотиву»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о трансферных планах «железнодорожников».
«Как обычно, 99% из того, что пишут в прессе, — неправда. Но у нас есть планы. У «Локомотива» много игр в различных турнирах, для чего нужно иметь две команды. Минимум нам нужно два-три игрока, а может, и четыре. Усиливать стоит практически каждую позицию, но при этом учитывать новый лимит. Важно понимать, что когда в «Локо» все здоровы – это очень хорошая команда. Но из-за травм возникли проблемы в некоторых позициях. Но у меня есть чёткие идеи, как усилить команду. Мы уже говорили об этом в клубе, составили список игроков. Фамилий не назову, это не для публики. И важно провести сделки быстро, потому что у нас не так много времени. Но я бы хотел, чтобы новый игрок был в команде уже вчера, а не сегодня или завтра.
В моей голове сейчас четыре группы игроков: первая – качественные легионеры, способные усилить команду прямо сейчас; вторая – наши молодые российские игроки, которые оказывают большое влияние на команду, как Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов; третья группа – интересные ребята из академии; четвёртая – футболисты с российским паспортом, которые играют в России и в других чемпионатах, способные сразу усилить команду. Это проект, который нужно быстро развивать», — сказал Николич в интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Дмитрию Егорову.
Полное интервью с Марко Николичем читайте на «Чемпионате».
- 4 августа 2020
-
18:24
-
18:21
-
18:04
-
18:02
-
17:55
-
17:48
-
17:45
-
17:35
-
17:30
-
17:23
-
17:22
-
17:13
-
17:13
-
17:01
-
16:57
-
16:40
-
16:38
-
16:24
-
16:17
-
16:14
-
16:00
-
15:59
-
15:44
-
15:37
-
15:10
-
14:44
-
14:41
-
14:25
-
14:21
-
13:57
-
13:54
-
13:47
-
13:20
-
13:18
-
13:02