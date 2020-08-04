Николич рассказал, сколько новых игроков нужно приобрести «Локомотиву»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о трансферных планах «железнодорожников».



«Как обычно, 99% из того, что пишут в прессе, — неправда. Но у нас есть планы. У «Локомотива» много игр в различных турнирах, для чего нужно иметь две команды. Минимум нам нужно два-три игрока, а может, и четыре. Усиливать стоит практически каждую позицию, но при этом учитывать новый лимит. Важно понимать, что когда в «Локо» все здоровы – это очень хорошая команда. Но из-за травм возникли проблемы в некоторых позициях. Но у меня есть чёткие идеи, как усилить команду. Мы уже говорили об этом в клубе, составили список игроков. Фамилий не назову, это не для публики. И важно провести сделки быстро, потому что у нас не так много времени. Но я бы хотел, чтобы новый игрок был в команде уже вчера, а не сегодня или завтра.



В моей голове сейчас четыре группы игроков: первая – качественные легионеры, способные усилить команду прямо сейчас; вторая – наши молодые российские игроки, которые оказывают большое влияние на команду, как Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов; третья группа – интересные ребята из академии; четвёртая – футболисты с российским паспортом, которые играют в России и в других чемпионатах, способные сразу усилить команду. Это проект, который нужно быстро развивать», — сказал Николич в интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Дмитрию Егорову.



Полное интервью с Марко Николичем читайте на «Чемпионате».

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