Барриос: Семак — это человек с большой буквы, который очень беспокоится о своих игроках

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об отношениях с главным тренером команды Сергеем Семаком.
«У Сергея Семака огромный игровой опыт, он выступал во многих клубах, в том числе в «ПСЖ». В первую очередь это человек с большой буквы, который очень беспокоится о своих игроках. Он всегда старается навязать сопернику свой стиль игры, чтобы одержать победу: быстрый выход из-под давления, скоростные футболисты на флангах, впереди двое нападающих, которые отлично действуют в штрафной. Мне очень комфортно работать с Семаком — он предоставил мне свободу на поле, чтобы я мог подключаться к атакам команды, поддерживать их из глубины. Эти новые задачи принесли мне большую пользу как футболисту», — приводит слова Барриоса пресс-служба «Зенита» со ссылкой на телеканал DirecTV Sports.
- 4 августа 2020
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