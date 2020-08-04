Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В текущем розыгрыше еврокубков жёлтые карточки будут аннулированы после 1/8 финала

В текущем розыгрыше еврокубков жёлтые карточки будут аннулированы после 1/8 финала
Футбол / Лига чемпионов 0

Исполнительный комитет УЕФА внёс изменения в регламент еврокубковых турниров сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте организации.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы после матчей 1/8 финала жёлтые карточки будут аннулированы. Они не будут учитываться в последующих матчах плей-офф турниров и не приведут к дисквалификации. Такое решение было принято, чтобы восстановить баланс встреч после обнуления жёлтых карточек из-за изменения формата проведения турниров.

Напомним, с 1/4 финала все стадии еврокубковых соревнований будут состоять из одного матча. Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проводиться без зрителей.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020