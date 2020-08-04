«Ростов» и «Агроком» заключили мировое соглашение

«Ростов» и Группа «Агроком холдинг» заключили мировое соглашение, сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

«Агроком» отказался от возмещения со стороны клуба неустойки и начисленных процентов по договору займа. Соглашением предусмотрена уплата исключительно основного долга «Ростова».



«Решение пойти на разумный компромисс принято нами с учётом финансовой ситуации в клубе. Кроме того, мы в полной мере осознаём социальную значимость клуба как крупнейшего регионального спортивного проекта и высоко оцениваем его успехи на футбольных полях страны», — отметили в пресс-службе «Агрокома».



Напомним, в январе 2020 года пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с «Ростова» 154 млн рублей. Напомним, компания подала заявление в суд летом 2019 года. Причиной обращения стал заём в размере 64 млн рублей, который «Ростов» получил от «Донского табака». В сумму иска также вошли проценты по займу, неустойка и судебные расходы. Суд первой инстанции принял сторону ответчика.



Группа «Агроком» была генеральным спонсором «Ростова» в марте 2016 года. Тогда сотрудничество было запланировано на 5 лет, однако было прекращено значительно раньше. В октябре 2016 года компания объявила о прекращении финансирования клуба в связи с тем, что «Ростов» не исполнял обязательства по контракту. Однако за несколько месяцев холдинг предоставил дончанам более 500 млн рублей.