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«Лучший голкипер в истории испанского футбола». «Реал» — о завершившем карьеру Касильясе

«Лучший голкипер в истории испанского футбола». «Реал» — о завершившем карьеру Касильясе
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» поблагодарил вратаря Икера Касильяса, который сегодня, 4 августа, объявил о завершении спортивной карьеры.

«Лучший голкипер в истории мадридского „Реала“ и испанского футбола присоединился к нам в возрасте девяти лет. Он сформировался здесь и защищал наши цвета 25 лет, став одним из самых знаковых капитанов за всё время.

Сегодня один из самых важных футболистов в нашей 118-летней истории завершил карьеру как профессиональный игрок, которого мы любим, как вратарь, который вложил свою работу, образцовое поведение на поле и вне его в наследие „Реала“.

Икер Касильяс навсегда останется в сердце мадридского „Реала“. Мы хотели бы выразить ему и его семье любовь нашего клуба, который стал клубом всей его жизни», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Реала».

Икер Касильяс объявил о завершении карьеры
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