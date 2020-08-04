«Лучший голкипер в истории испанского футбола». «Реал» — о завершившем карьеру Касильясе

Мадридский «Реал» поблагодарил вратаря Икера Касильяса, который сегодня, 4 августа, объявил о завершении спортивной карьеры.
«Лучший голкипер в истории мадридского „Реала“ и испанского футбола присоединился к нам в возрасте девяти лет. Он сформировался здесь и защищал наши цвета 25 лет, став одним из самых знаковых капитанов за всё время.
Сегодня один из самых важных футболистов в нашей 118-летней истории завершил карьеру как профессиональный игрок, которого мы любим, как вратарь, который вложил свою работу, образцовое поведение на поле и вне его в наследие „Реала“.
Икер Касильяс навсегда останется в сердце мадридского „Реала“. Мы хотели бы выразить ему и его семье любовь нашего клуба, который стал клубом всей его жизни», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Реала».
- 4 августа 2020
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