Антон Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2019/2020

Вратарь Антон Шунин стал лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2019/2020, сообщает пресс-служба московского клуба на официальном сайте. Голкипер становится лучшим игроком сезона второй год подряд.

В сезоне-2019/2020 Шунин провёл 24 матча во всех турнирах, 8 из которых отстоял на ноль, и пропустил 22 мяча.

«Безусловно, я очень рад. Хочу сказать огромное спасибо динамовским болельщикам за участие в голосовании и их выбор. Второй год подряд меня признают лучшим — это отличная мотивация двигаться вперёд.



Конечно, я хочу разделить эту награду с каждым в нашей команде. Это был непростой сезон, но мы выбрались и завершили его достойно. Шестое место — далеко не предел. У нас классная команда и тренерский штаб, крутые болельщики. В общем, есть всё, чтобы добиваться результата», — прокомментировал Шунин.