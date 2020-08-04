Антон Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2019/2020

Вратарь Антон Шунин стал лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2019/2020, сообщает пресс-служба московского клуба на официальном сайте. Голкипер становится лучшим игроком сезона второй год подряд.
В сезоне-2019/2020 Шунин провёл 24 матча во всех турнирах, 8 из которых отстоял на ноль, и пропустил 22 мяча.
«Безусловно, я очень рад. Хочу сказать огромное спасибо динамовским болельщикам за участие в голосовании и их выбор. Второй год подряд меня признают лучшим — это отличная мотивация двигаться вперёд.
Конечно, я хочу разделить эту награду с каждым в нашей команде. Это был непростой сезон, но мы выбрались и завершили его достойно. Шестое место — далеко не предел. У нас классная команда и тренерский штаб, крутые болельщики. В общем, есть всё, чтобы добиваться результата», — прокомментировал Шунин.
- 4 августа 2020
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