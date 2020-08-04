«Реал» интересуется 18-летним защитником «Спортинга» Мендешем. Его отступные — € 45 млн
Мадридский «Реал» интересуется 18-летним защитником «Спортинга» Нуно Мендешем, сообщает Besoccer со ссылкой на Record.
По данным источника, руководство «сливочных» рассматривает Мендеша в качестве потенциальной замены Марсело. Сообщается, что футболистом также интересуется «Манчестер Юнайтед».
Контракт Мендеша со «Спортингом» рассчитан до 2025 года, а отступные составляют € 45 млн.
В сезоне-2019/2020 Мендеш провёл 17 матчей за «молодёжку» U23, один — за U19, девять (семь — в стартовом составе) — за основную команду. В матчах за основу Мендеш не записал в свой актив результативных действий.
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