«Реал» интересуется 18-летним защитником «Спортинга» Мендешем. Его отступные — € 45 млн

Мадридский «Реал» интересуется 18-летним защитником «Спортинга» Нуно Мендешем, сообщает Besoccer со ссылкой на Record.

По данным источника, руководство «сливочных» рассматривает Мендеша в качестве потенциальной замены Марсело. Сообщается, что футболистом также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Контракт Мендеша со «Спортингом» рассчитан до 2025 года, а отступные составляют € 45 млн.

В сезоне-2019/2020 Мендеш провёл 17 матчей за «молодёжку» U23, один — за U19, девять (семь — в стартовом составе) — за основную команду. В матчах за основу Мендеш не записал в свой актив результативных действий.