«Ростов» объявил о переходе Александра Смирнова
24-летний защитник Александр Смирнов перешёл в «Ростов», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
С лета 2018 года Смирнов выступал за «Химки». В сезоне-2019/2020 Александр провёл 11 матчей в ФНЛ, стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи и заработал две жёлтые карточки. 1 августа «Химки» объявили об уходе футболиста по истечении срока действия соглашения.
До этого Смирнов защищал цвета хорватского «Новиграда», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата страны, «Долгопрудного» и молодёжной команды московского «Локомотива».
«Приветствуем Александра в составе нашего дружного коллектива и желаем яркой игры в жёлто-синей футболке!» — сказано в сообщении.
- 4 августа 2020
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:01
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:33
-
20:13
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:32
-
19:30
-
19:11
-
19:01
-
18:51
-
18:43
-
18:24
-
18:21
-
18:04
-
18:02
-
17:55
-
17:48
-
17:45
-
17:35
-
17:30
-
17:23
-
17:22
-
17:13
-
17:13
-
17:01
-
16:57
-
16:40
Партнерский контент