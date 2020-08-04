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«Ростов» объявил о переходе Александра Смирнова

«Ростов» объявил о переходе Александра Смирнова
Футбол / РПЛ 0

24-летний защитник Александр Смирнов перешёл в «Ростов», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

С лета 2018 года Смирнов выступал за «Химки». В сезоне-2019/2020 Александр провёл 11 матчей в ФНЛ, стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи и заработал две жёлтые карточки. 1 августа «Химки» объявили об уходе футболиста по истечении срока действия соглашения.

До этого Смирнов защищал цвета хорватского «Новиграда», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата страны, «Долгопрудного» и молодёжной команды московского «Локомотива».

«Приветствуем Александра в составе нашего дружного коллектива и желаем яркой игры в жёлто-синей футболке!» — сказано в сообщении.

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