Моуринью: у нас с Касильясом бывали трудные моменты из-за профессиональных решений

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, ныне возглавляющий «Тоттенхэм Хотспур», отреагировал на решение Икера Касильяса завершить профессиональную карьеру.



«У нас с Икером бывали трудные моменты из-за профессиональных решений, но никогда — из-за личных. Он легенда „Реала“, сборной Испании и мирового футбола. Его ум и зрелость всегда вызывали уважение, а спустя годы взаимоуважение переросло в настоящую дружбу», — приводит слова Моуринью AS.



Касильяс — воспитанник «Реала». Выступал за клуб с 1998 по 2015 год. В составе «сливочных» завоевал 18 трофеев, пять раз становился чемпионом Испании, а также завоевал два кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. В составе «Порту», где экс-голкипер провёл последние годы карьеры, — дважды чемпион Португалии, обладатель национального Кубка и Суперкубка.

Икер Касильяс объявил о завершении карьеры