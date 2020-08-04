Мамаев: если Карпин и Арутюнянц соберутся уйти из «Ростова», футболисты узнают раньше всех
Инсайдер Нобель Арустамян опубликовал в своём телеграм-канале отрывок интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым — футболист прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба президента Арташеса Арутюнянца и главного тренера Валерия Карпина.
«Не пугают ли слухи об уходе Арутюнянца и Карпина? Думаю, если они в случае какой-то опасности соберутся покинуть клуб, футболисты об этом узнают раньше всех. Они придут и нам честно скажут об этом. Исходя из того что вижу, как здесь ведут себя тренер и руководство, думаю, первыми узнают футболисты. А не так, что мы узнаем об этом из прессы и потом скажут: „Извините, мы ушли“, — сказал Мамаев.
Ранее Арутюнянц отреагировал на слухи о своём уходе из клуба.
Президент «Ростова» Арутюнянц отреагировал на слухи о своём уходе из клуба
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