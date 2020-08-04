15-летний форвард приступил к тренировкам с основной командой дортмундской «Боруссии»

Нападающий юниорской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко приступил к тренировкам с основной командой, сообщается на официальном сайте Бундеслиги.



15-летний камерунский футболист взял 18-й номер. Мукоко может дебютировать в составе основной команды дортмундской «Боруссии» после того, как ему исполнится 16 лет, то есть в ноябре 2020 года. Камерунский форвард забил 128 голов в 86 матчах за команды дортмундской «Боруссии» U17 и U19.

В сезоне-2019/2020 мюнхенская «Бавария» в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии. По итогам 34 туров отрыв мюнхенцев от «Боруссии» составил 13 очков. Третье место занял «РБ Лейпциг», уступив дортмундцам три очка. Новый сезон в немецкой Бундеслиге стартует 18 сентября.