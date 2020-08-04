«ЦСКА — чемпион!» Вагнер Лав обратился к российским болельщикам

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав, ныне защищающий цвета «Кайрата», обратился к российским болельщикам.
«Хочу, чтобы все были счастливы. Чтобы никто не болел. Нет, вот так: чтобы все, кто хочет, болели футболом, а не всякими странными вирусами. И ЦСКА — чемпион!» — приводит слова Вагнера «Матч ТВ».
Кроме того, Вагнер Лав признался, что не знает, на каком месте в турнирной таблице ЦСКА завершил сезон: «Смотрите, как было дело. Чемпионат России возобновился, если не ошибаюсь, 20 июня. В это время я уже был погружен в историю с «Кайратом», готовился к переезду в Казахстан, думал о новой команде. В общем, переключился и за Российской Премьер-Лигой следить перестал, потому что появились новые важные цели. Трудности путешествия, адаптация, тренировки — у меня много шансов оправдаться перед ЦСКА и болельщиками».
- 4 августа 2020
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