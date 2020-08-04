«Краснодар» ведёт переговоры с голкипером Евгением Городовым
Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с вратарём Евгением Городовым о заключении контракта на правах свободного агента. Вратарь уже прилетел в Краснодар.
Городов покинул грозненский «Ахмат». В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 34-летний голкипер принял участие в 25 матчах и пропустил 36 мячей. Напомним, Евгений Городов выступал за «Краснодар» с 2011 по 2013 год.
По итогам сезона-2019/2020 чемпионата России «Краснодар» занял третье место. Таким образом, команда гарантировала себе участие в квалификации Лиги чемпионов. В минувшем сезоне команда Мусаева также участвовала в квалификации турнира, но не смогла пробиться на групповой этап, остановившись на раунде плей-офф.
- 4 августа 2020
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