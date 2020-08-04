Мостовой оценил решение Дениса Глушакова покинуть «Ахмат»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой оценил решение полузащитника Дениса Глушакова покинуть «Ахмат»

«Когда переходил в «Ахмат», после всех историй в «Спартаке», он должен был стать лидером. На него делали ставку, но у него не сразу всё сложилось: травма, невзрачная игра команды, не мог набрать форму, пандемия. Только после возобновления он окреп и начал нормально играть, а чемпионат уже и закончился. В «Ахмате» произошла смена тренерского штаба, может быть, новый тренер и не видит его в составе. Команда чудом спаслась, если бы не переносы, то одно-два очка — и команда стояла бы на вылет.



Даже не знаю, куда мог бы пойти Глушаков, куда предложат, там и будет рассматривать вариант продолжения карьеры. Видел новости, что он может вернуться в «Спартак», но он тогда был игроком «Ахмата» и не было никакого смысла. Команды находились практически рядом в турнирной таблице. Да и вообще, Москва – это столица, она играет большую роль в продолжении карьеры наших футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.