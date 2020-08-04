Евсеев: «Уфа» подтвердила статус фабрики звёзд. Рад, что скоро услышим о Фомине и Урунове

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о полузащитниках Данииле Фомине, который перешёл в московское «Динамо», и Остоне Урунове.

«О двух игроках „Уфы“ в последнее время говорят столько же, сколько о Кокорине, — о Фомине и Урунове. Будущее одного связано с „Динамо“, про другого говорят применительно к „Спартаку“.



В „Уфу“ молодые игроки приходят не зарабатывать, а расти, чтобы потом получить хорошее предложение из более состоятельного клуба и обеспечить там себя неплохим контрактом в ответ на новые вызовы.



С Фоминым пересекался в ФНЛ. О нём говорили как о перспективном игроке, я понимал его потенциал. Когда возглавил „Уфу“, изъявил желание видеть его здесь. Фомин был нам помощником — как игрок, личность. Профессионал. Ни разу не услышал от него вопроса о зарплате. Быстро рос, развивал игровые качества и стабильной игрой показал себя футболистом основного состава. Это было заслуженно.Тренерский штаб, коллектив помогли Дане в том числе и потому, что требовали от него определённых игровых действий на его позиции. Очень рад за него. У Фомина хорошее будущее.



Остон — молодой и талантливый игрок. Но талант надо раскрыть и поддерживать на протяжении всей карьеры.На одном таланте далеко не уедешь. О нём, как и о Лунёве, заговорили после 10 матчей за „Уфу“. Назывались разные клубы в качестве возможного продолжения карьеры.



Рад, что „Уфа“ снова подтвердила свой статус фабрики звёзд. Взяв неизвестных игроков, мы делаем их теми, на кого появляется большой спрос, и не только в России. Здесь умеют выстраивать работу и растить футболистов — как юных, так и зрелых, кто раскрывается по-новому. Рады, что скоро услышим о Фомине и Урунове много интересного», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Пост доступен на странице Вадима Евсеева в "Инстаграме".