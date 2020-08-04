Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бывший начальник команды ЦСКА Якунчиков занял аналогичный пост в «Химках»

Бывший начальник команды ЦСКА Якунчиков занял аналогичный пост в «Химках»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», бывший начальник команды ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичную должность в «Химках».

С июня этого года Якунчиков занимал пост начальника команды в московском «Велесе».

Сергей Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 по 2020 год — сначала администратором, затем начальником команды. В январе специалист покинул клуб по собственному желанию.

По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1). 1 августа стало известно, что команду возглавил Дмитрий Гунько. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака». Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.

«Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном по соглашению сторон
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020