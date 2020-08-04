Бывший начальник команды ЦСКА Якунчиков занял аналогичный пост в «Химках»

Как стало известно «Чемпионату», бывший начальник команды ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичную должность в «Химках».
С июня этого года Якунчиков занимал пост начальника команды в московском «Велесе».
Сергей Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 по 2020 год — сначала администратором, затем начальником команды. В январе специалист покинул клуб по собственному желанию.
По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1). 1 августа стало известно, что команду возглавил Дмитрий Гунько. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака». Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.
- 4 августа 2020
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