Бывший начальник команды ЦСКА Якунчиков занял аналогичный пост в «Химках»

Как стало известно «Чемпионату», бывший начальник команды ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичную должность в «Химках».

С июня этого года Якунчиков занимал пост начальника команды в московском «Велесе».

Сергей Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 по 2020 год — сначала администратором, затем начальником команды. В январе специалист покинул клуб по собственному желанию.

По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1). 1 августа стало известно, что команду возглавил Дмитрий Гунько. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака». Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.