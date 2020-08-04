Источник: «Локомотив» объявит о переходе Слободана Райковича в ближайшие дни

В ближайшее время московский «Локомотив» подпишет контракт с 31-летним сербским защитником по прозвищу Рэмбо Слободаном Райковичем, сообщает Sport24.

По данным источника, трансфер уже согласован и сторонам осталось уладить последние формальности.

Райкович — воспитанник «ОФК Београд». С 2006 по 2011 год серб числился футболистом лондонского «Челси», однако всё это время провёл в аренде в нидерландских клубах «ПСВ», «Твенте» и «Витесс». Помимо этого Райкович защищал цвета немецких «Гамбурга» и «Дармштадта 98», а также итальянских «Палермо» и «Перуджи»

Вторую половину сезона-2019/2020 Райкович провёл в «Перудже». Футболист провёл 12 матчей во втором итальянском дивизионе и заработал три жёлтые карточки.