Источник: «Локомотив» объявит о переходе Слободана Райковича в ближайшие дни
В ближайшее время московский «Локомотив» подпишет контракт с 31-летним сербским защитником по прозвищу Рэмбо Слободаном Райковичем, сообщает Sport24.
По данным источника, трансфер уже согласован и сторонам осталось уладить последние формальности.
Райкович — воспитанник «ОФК Београд». С 2006 по 2011 год серб числился футболистом лондонского «Челси», однако всё это время провёл в аренде в нидерландских клубах «ПСВ», «Твенте» и «Витесс». Помимо этого Райкович защищал цвета немецких «Гамбурга» и «Дармштадта 98», а также итальянских «Палермо» и «Перуджи»
Вторую половину сезона-2019/2020 Райкович провёл в «Перудже». Футболист провёл 12 матчей во втором итальянском дивизионе и заработал три жёлтые карточки.
- 4 августа 2020
-
22:32
-
22:20
-
22:08
-
22:03
-
21:55
-
21:46
-
21:42
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:01
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:33
-
20:13
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:32
-
19:30
-
19:11
-
19:01
-
18:51
-
18:43
-
18:24
-
18:21
-
18:04
-
18:02
-
17:55
-
17:48
-
17:45
-
17:35
-
17:30
Партнерский контент